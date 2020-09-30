АО опубликовала имена 23 погибших военнослужащих
Армия обороны Арцаха обнародовала имена 23 военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии. Как сообщает Арменпресс, героическими жертвами стали:
Данелин Валерий, 1987 г.р.
Читчян Айк, 1995 г.р.
Зурабян Севак, 1998 г.р.
Бабаян Артак, 2001 г.р.
Овсепян Георгий, 1995 г.р.
Худжоян Аршалуйс, 2001 г.р.
Беняминян Сергей, 1997 г.р.
Согомонян Сипан, 2001 г.р.
Гукасян Геворг, 2001 г.р.
Галстян Ишхан, 2002 г.р.
Джилавян Эрик, 2001 г.р.
Аслиян Давид, 2001 г.р.
Мкртчян Ованес, 2001 г.р.
Саакян Эрик, 1998 г.р.
Паносян Сережа, 2002 г.р.
Торосян Манук, 2002 г.р.
Мадоян Арсен, 1986 г.р.
Галстян Эдгар, 2000 г.р.
Симонян Тигран, 2000 г.р.
Казарян Григор, 2001 г.р.
Григорян Грант, 1989 г.р.
Запасник Мкртчян Генрик, 1985 г.р.
Доброволец Мурадян Шаварш, 1996 г.р.
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