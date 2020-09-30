Соратники президента Арцаха уничтожили один и конфисковали три бронетранспортеров врага

Президент Арцаха Араик Арутюнян обнародовал видео об очередном успехе армянской стороны на передовой. Соратники президента Республики Арцах с помощью других уничтожили один и конфисковали три бронетранспортеров врага.

Как сообщает Арменпресс, президент Арцаха Араик Арутюнян написал:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня наш очередной успех на передовой. Мои соратники Гегам, Эдик, Армен и Рубик, участвовавшие в Первой Арцахской войне, в апреле 2016 года, с помощью других наших ребят поразили один из бронетранспортеров противника и конфисковали три (один на видео).

Присоединяюсь к их энтузиазму. Ребята, я горжусь вами».