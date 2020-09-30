Лавров и высокий представитель ЕС обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе стороны ЕС 30 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

“Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута необходимость незамедлительного и полного прекращения огня, проявления сторонами конфликта и другими странами максимальной сдержанности.

Выражена поддержка специальному заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 27 сентября с.г. с призывом к конфликтующим сторонам прекратить дальнейшую эскалацию.

В русле обсуждений на специальных заседаниях Совета Безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ 29 сентября с.г. подчеркнута центральная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию”, - говорится в заявлении МИД РФ.