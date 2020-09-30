Время в Ереване: 11:07:36,   1 Октябрь

Лавров и высокий представитель ЕС обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Лавров и высокий представитель ЕС обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе стороны ЕС 30 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

“Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута необходимость незамедлительного и полного прекращения огня, проявления сторонами конфликта и другими странами максимальной сдержанности. 

Выражена поддержка специальному заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 27 сентября с.г. с призывом к конфликтующим сторонам прекратить дальнейшую эскалацию. 

В русле обсуждений на специальных заседаниях Совета Безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ 29 сентября с.г. подчеркнута центральная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию”, - говорится в заявлении МИД РФ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации