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РФ призывает к незамедлительному выводу наемников из зоны карабахского конфликта

РФ призывает к незамедлительному выводу наемников из зоны карабахского конфликта

МИД России выступил с комментарием относительно переброски иностранных наемников в зону нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, в комментарии МИД РФ говорится:

“По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.

Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона”.


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