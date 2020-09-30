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Советница Асада обвинила Турцию в разжигании конфликта в Карабахе

Советница Асада обвинила Турцию в разжигании конфликта в Карабахе

Турция разжигает конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, стремясь усилить свое региональное и международное влияние. Как передает Арменпресс, об этом заявила в интервью РИА новости советница президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.

"Сейчас мы можем видеть в Нагорном Карабахе, что Турция действительно разжигает конфликт, а заявление (президента Турции Тайипа) Эрдогана показывает, что они поддерживают провокацию этого конфликта между Азербайджаном и Арменией", - сказала Шаабан.

По мнению советницы Асада, Турция, подогревая конфликт, стремится к усилению своей региональной и международной роли.


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