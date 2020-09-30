Сирийский журналист рассказал о сражающихся в Азербайджане наемниках 

Сирийский журналист-исследователь Хусейн Акуш располагает доказательствами того, что сирийские наемники воюют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс, Акуш в своем микроблоге Twitter представил фактические данные о том, что сирийские наемники воюют в Азербайджане.

Он прикрепил фотографию и написал, что человек на снимке специально уехал в Азербайджан воевать.

«На этом снимке Мохамед Шалан из моего города Эль-Атариб, убит в Азербайджане. Он был членом Ахрар аль-Шам (протурецкой экстремистской группировки - ред.), но покинул группу несколько месяцев назад и уехал в Азербайджан неделю назад. Дата и место смерти пока неизвестны. Другой мальчик по имени Талха из деревни Кафр Халаб также был убит», - написал сирийский журналист.

В другом посте он написал, что ему удалось выяснить, что Мохаммед Шалан был убит во время разговора с одним из своих родственников.

Сирийский журналист сообщил, что Мухаммед недавно жил на севере Алеппо, откуда уехал воевать в Азербайджан.