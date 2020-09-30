Саакашвили должен быть лишен звания почетного доктора ЕГУ: Арутюнян

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян принял решение обратиться в Научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора ЕГУ. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Ранее Саакашвили поддержал развязанную Азербайджаном агрессию против Арцаха и Армении.