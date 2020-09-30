Саакашвили должен быть лишен звания почетного доктора ЕГУ: Арутюнян
20:42, 30 Сентябрь, 2020
Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян принял решение обратиться в Научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора ЕГУ. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.
Ранее Саакашвили поддержал развязанную Азербайджаном агрессию против Арцаха и Армении.
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