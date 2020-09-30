Под председательством Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании, кроме членов СБ, приняли участие также президент Республики Армения Армен Саркисян, председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян.

В ходе заседания были обсуждены оперативная ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и дальнейшие шаги армянских вооруженных сил.