В Совфеде РФ призвали третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Третьи страны, вмешивающиеся в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне одного из государств, оказывают медвежью услугу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Те страны, которые вмешиваются на стороне одного из государств в этот военный конфликт, подогревая его, отправляя на подмогу национальной армии свои воинские контингенты, или собираются это сделать, оказывают кому-то медвежью услугу. Ни к какому позитивному результату такое развитие событий не приведёт", - заявил он журналистам.

Как отметил глава комитета, для мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нужны политическая воля руководства обеих стран и "мощные" геополитические посредники.

“Необходимо прекратить кровопролитие. Сейчас весь мир, не только закавказский регион, находится в сложных экономических, политических, эпидемиологических условиях. В текущей ситуации важно объединять усилия по максимуму для противостояния общим угрозам, а не сводить старые счёты и не бередить давние раны”, - подчеркнул Бондарев.