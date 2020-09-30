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Глава МИД Армении представил шведскому коллеге ситуацию в связи с азербайджанской агрессией

Глава МИД Армении представил шведскому коллеге ситуацию в связи с азербайджанской агрессией

30 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Министр представил своему шведскому коллеге ситуацию, сложившейся вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии, включая случаи нападения на мирных жителей и обстрелов гражданской инфраструктуры с применением оружия различного калибра.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян выразил глубокую озабоченность по поводу открытой военно-политической поддержки Турцией Азербайджану.

Министр иностранных дел Армении выразил надежду на то, что в ближайшем будущем министр Линде посетит Армению, что станет хорошим поводом для обсуждения вопросов, касающихся двусторонней повестки дня и определения дальнейших программ сотрудничества.


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