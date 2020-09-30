Мнацаканян в беседе с Лавровым осудил действия Турции

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посчитали недопустимыми шаги, предпринимаемые внерегиональными странами по нарушению регионального мира и безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«30 сентября состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. Министр иностранных дел Мнацаканян проинформировал своего российского коллегу о последних развитиях в ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана на линии соприкосновения с Арцахом», - написала Нагдалян.

В ходе телефонного разговора министр Мнацаканян резко осудил прямое военно-политическое и военно-техническое участие Турции в боевых действиях, проводимых Азербайджаном как на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, так и на армяно-азербайджанской границе.

«Министр Мнацаканян также выразил обеспокоенность по поводу вербовки иностранных вооруженных террористов Турцией, их передачи Азербайджану и участия в боевых действиях. Двусторонне была подчеркнута неприемлемость шагов, предпринятых внерегиональными странами для подрыва регионального мира и безопасности», - подчеркнула представитель МИД.