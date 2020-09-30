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Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Арцаха ВВС Турции

Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Арцаха ВВС Турции

Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Республики Арцах ВВС Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня, начиная с 10:00, два истребителя F-16, осуществляющие вылеты из Кюрдамира, а также штурмовики Су-25 азербайджанских ВВС и разведывательно-ударные беспилотники типа "Байрактар" с большой высоты нанесли ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Мартунинскогом и Гадрутском районах Республики Арцах.

ВВС действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзрум-Карс. Вероятно, командование ведется с самолета.

Кроме того, на некоторой глубине от границы Гадрутского района действует командный пункт турецких беспилотных аппаратов, который непосредственно управляет их огнем. Указанная информация непосредственно проходит мониторинг и фиксируется в едином командном пункте ПВО и авиации.

Более подробные сведения будут представлены позже», - написала она.


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