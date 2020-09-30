Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Арцаха ВВС Турции

Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Республики Арцах ВВС Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня, начиная с 10:00, два истребителя F-16, осуществляющие вылеты из Кюрдамира, а также штурмовики Су-25 азербайджанских ВВС и разведывательно-ударные беспилотники типа "Байрактар" с большой высоты нанесли ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Мартунинскогом и Гадрутском районах Республики Арцах.

ВВС действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзрум-Карс. Вероятно, командование ведется с самолета.

Кроме того, на некоторой глубине от границы Гадрутского района действует командный пункт турецких беспилотных аппаратов, который непосредственно управляет их огнем. Указанная информация непосредственно проходит мониторинг и фиксируется в едином командном пункте ПВО и авиации.

Более подробные сведения будут представлены позже», - написала она.