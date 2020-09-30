Саркисян в связи с развязанными Азербайджаном военными действиями направил письмо султану Омана

Президент Республики Армения Армен Саркисян относительно военных действий, развязанных Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, направил специальное письмо султану Султаната Оман Хейсаму бен Тарику Аль Саиду.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что в эти дни Азербайджан совершил очередное провокационное нападение на Республику Арцах, в том числе по гражданскому населению.

«К сожалению, провоцирование Азербайджаном войны против Арцаха и Армении - явление не новое. Азербайджан более трех десятилетий пытается разрешить нагорно-карабахский конфликт военным путем, чтобы изгнать армянское население на своей родине», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в последние месяцы руководство Азербайджана неоднократно заявляло о намерении разрешить конфликт путем войны.

Президент Республики Армен Саркисян призвал султана Омана использовать свои связи и авторитет на международной арене, чтобы немедленно остановить кровопролитие и человеческие страдания.

«Конфликт можно и должно быть решено путем переговоров. У него нет военного решения. Мы доказали это раньше, мы докажем это еще раз», - говорится в письме.