АО Арцаха уничтожила вражеские РСЗО «Смерч» и «Ураган»
18:09, 30 Сентябрь, 2020
В течение дня боевые действия продолжались на всех направлениях линии фронта.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армии обороны Арцаха, передовые части Армии обороны продолжают наносить сокрушительные удары врагу, в результате чего противник потерял системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», десятки других артиллерийских средств, по 1 «ТОС 1» в северном и южном направлениях, 11 танков, 3 БТР и 6 перевозчика техники.
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