Азербайджанская пропаганда сталкивается с серьезными проблемами в плане различения вооружения

Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию об использовании тактического ракетного комплекса «Точка-У» Армией обороны Арцаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

На фотографии, представленной в качестве доказательства, изображена не «Точка-У», а совсем другая ракета. Подобных фотографий в интернете очень много», - говорится в заявлении.

Фото опубликовано министерством обороны Азербайджана на своей странице в Twitter. Военные эксперты утверждают, что на фото на самом деле ракета «Смерч».