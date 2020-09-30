Саркисян в связи с развязанными Азербайджаном военными действиями направил письмо королю Бахрейна

Президент Республики Армения Армен Саркисян относительно военных действий, развязанных Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, направил специальное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Иса Аль Халифа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисян представил военные действия, развязанные Азербайджаном против Республики Арцах, отметив, что в результате с обеих сторон были убиты и ранены десятки военнослужащих и мирных жителей.

«К сожалению, провоцирование Азербайджаном войны против Арцаха и Армении - явление не новое. Более трех десятилетий Азербайджан пытается разрешить нагорно-карабахский конфликт военными средствами и искоренить армянское население из своей родины», - говорится в письме президента Саргсяна.

Президент выразил особую озабоченность военной риторикой турецкого руководства, которое пытается использовать конфликт для достижения своих целей.

Армен Саркисян призвал короля Бахрейна использовать свои связи и авторитет на международных площадках, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания.

«Конфликт можно и должно быть решено путем переговоров. У него нет военного решения. Мы доказали это раньше, мы докажем это еще раз», - говорится в письме.