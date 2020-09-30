Международное сообщество должно немедленно отреагировать на слухи об использовании наемников: ЗПЧ

Международное сообщество и, прежде всего, правозащитные организации должны немедленно прореагировать на сообщения о том, что Азербайджан против Арцаха и Армении использует наемников из Сирии. Об этом, как сообщает «Арменпресс», написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook.

“Согласно сообщениям международных СМИ, Турция перебросила военных наемников с севера Сирии в Азербайджан для использования против Арцаха и Армении. Речь идет о 3 000, 4 000 наемников, которым, по данным этих источников, заплатили по 1 500, 2 000 долларов за участие в продолжающейся войне против Арцаха и Армении.

Эту новость регулярно подтверждают и международные СМИ, и зарубежные правозащитные организации. Информация об этом подтверждается и арцахскими источниками.

“Эта информация крайне тревожна, она приведет к гуманитарной катастрофе, которая будет сопровождаться не только человеческими жертвами, но также и зверствами и разрушениями”, - написал Татоян. По мнению Защитника прав человека, следует учитывать, что авиационные и артиллерийские обстрелы, совершаемые Азербайджаном с 27 сентября, сопровождаются широко распространенными ненавистническими высказываниями и агрессивными призывами к насилию в отношении этнических армян, жителей Арцаха и Армении, включая и убийства.

“Кроме того, неизбирательные обстрелы Арцаха и Армении также направлены на жизненно важные для гражданского населения коммуникации, дороги, газопроводы. Все это разные звенья одной цепочки.

Ужасно даже представить себе преступления против человечности и военные преступления, которые могут иметь место в контексте этих событий.

Резолюция Совета ООН по правам человека 42/9 от 26 сентября 2019 года решительно осудила использование наемников для воспрепятствования осуществлению права народов на самоопределение, назвав действия наемников преступлением и угрозой безопасности, миру и правам человека.

Поэтому международное сообщество и, прежде всего, правозащитные организации должны немедленно отреагировать на это”, - написал Татоян.

Защитник прав человека считает необходимым сделать все возможное, чтобы прекратить происходящие сегодня боевые действия, и делать это нужно не формальными призывами, а реальными шагами. “Международное сообщество, особенно правозащитные организации, не имеют права игнорировать все это, прикрываясь политическими предлогами или оправдывая себя бессилием своих мандатов”, - написал Татоян.