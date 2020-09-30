Турция должна воздержаться от вмешательства: МИД Греции о ситуации в Нагорном Карабахе

В МИД Греции подчеркнули, что Турции следует воздерживаться от действий и заявлений по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом «Арменпресс» осведомился из сообщения, опубликованного на сайте МИД Греции.

Греция убеждена, что кризис можно разрешить только мирным путем, путем переговоров, а не с помощью оружия. Греция также не одобряет вмешательство третьей стороны, которое вызывает напряженность. “В этом контексте Турции следует воздержаться от действий и заявлений в этом направлении”, - говорится в заявлении МИД Греции.

В заявлении МИД Греции также сказано, что скоро состоится запланированный визит Никоса Дендиаса в Ереван. В МИД также сообщили, что министр проведет видеоконференцию со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

На внеочередном заседании 29 сентября Постоянный совет ОБСЕ обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, ее развитие в структуре в 2020 году, в контексте президентства Албании. С этой инициативой к председательству ОБСЕ обратился министр иностранных дел Греции. Целью этой греческой инициативы было возобновление переговоров в Минской группе о мирном урегулировании спора.

Подготовила Анна Григорян