Для руководителя группы социал-демократов и зеленых в ПАСЕ неприемлемо вмешательство Турции

Франк Швабе, лидер социал-демократов и зеленых в ПАСЕ, назвал участие Турции в арцахско-азербайджанском конфликте неприемлемым.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Швабе написал на своей странице в Twitter.

“Вмешательство Турции в армяно-азербайджанский конфликт недопустимо. Все воинские части должны быть выведены, боевые действия должны быть прекращены, и обе стороны должны вступить в переговоры для мирного разрешения конфликта, - написал Швабе.

В Арцахе погибли 7 граждан. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар и по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего был убит один мирный житель, гражданский автобус был сожжен БПЛА, принадлежащим Вооруженным силам Азербайджана. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести.

Согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1 900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера. Уничтожено большое количество живой силы, вооружения и военной техники противника, в том числе тяжелая огнеметная система “ТОС-1А”.