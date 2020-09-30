Россия не одобряет заявлений Турции о политической поддержке Азербайджана: Дмитрий Песков

Российские военные внимательно следят за событиями в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на ТАСС, об этом 30 сентября в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Наши военные внимательно следят за развитием ситуации на линии соприкосновения, где все еще продолжаются боевые действия. Вся информация тщательно анализируется, и мы подробно фиксируем все заявления, сделанные международными лидерами со всего мира на самом высоком уровне”, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос какие у Кремля данные об участии Турции в конфликте Нагорного Карабаха. Песков заявил, что Москва не одобряет заявлений Турции о политической поддержке Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

“Конечно, подобных заявлений мы не поддерживаем, мы с ними не согласны”, - отметил Песков.

Он напомнил, что не стоит подливать масла в огонь.

“Мы по-прежнему призываем все страны региона к сдержанности и, особенно, страны-участницы конфликта, немедленно прекратить огонь”, - сказал он.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1 900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера. Уничтожено большое количество живой силы, вооружения и военной техники противника, в том числе тяжелая огнеметная система “ТОС-1А”.