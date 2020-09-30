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МО Армении опубликовало фотографии фрагментов армянского истребителя, сбитого турецким F-16

МО Армении опубликовало фотографии фрагментов армянского истребителя, сбитого турецким F-16

Министерство обороны Республики Армения опубликовало фотографии фрагментов истребителя Су-25 ВВС Армении, сбитого истребителем F-16 ВВС Турции. Как передает «Арменпресс», фотографии фрагментов самолета были опубликованы на странице МО Армении в Facebook.

“Утром 29 сентября один из истребителей F-16, принадлежащих ВВС Турецкой Республики, расформированных в аэропорту Гянджа в Азербайджане, сбил Су-25 ВВС Армении, выполнявший боевые задачи в воздушном пространстве Армении в районе Вардениса с целью отражения азербайджанских нападений на военные и гражданские объекты, находящиеся на территории Республики Армения. Погиб летчик Вооруженных сил Республики Армения майор Валерий Данелин”, - говорится в комментарии к фотографиям.

Истребители F-16 ВВС Турции 29 сентября с 10:30 поднялись в воздух с аэродрома “Гянджа” Азербайджанской Республики и обеспечивали бомбардировочные удары, которые производились с аэродрома “Дальяр” истребителями Су-25 ВС Азербайджана и БПЛА “Байрактар” турецкого производства в направлении селений Варденис, Мец Масрик, Сотк в районе Вардениса. В течение этого периода ВС Республики Армения выполняли задачи огневой поддержки частей ПВО ВС Республики Армения.

В ходе противовоздушной обороны многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16  в воздушном пространстве Республики Армения сбил штурмовик ВВС Армении Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб.

Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным средств объективного контроля находился на глубине 60 км, на высоте 8 200 метров.

 


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