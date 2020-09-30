Война никогда не вариант: уругвайский депутат о действиях Азербайджана

Педро Хисдонян, член Палаты представителей Восточной Республики Уругвай, сделал в Twitter запись, чтобы прокомментировать напряженность, возникшую на армяно-азербайджанской границе после провокации азербайджанских вооруженных сил.

“В связи с новым нападением азербайджанских вооруженных сил на Армению на армяно-азербайджанской границе мы призываем к восстановлению мира в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Война - не вариант. Мир и диалог”, - как сообщает «Арменпресс», написал депутат Парламента Уругвая.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера.