Провокационные действия турецких ВС ставят под угрозу региональную безопасность: МИД Армении

Военно-воздушные силы Турции находятся в Азербайджане со времени масштабных турецко-азербайджанских военных учений, проходивших с 29 июля по 13 августа, и не были выведены из Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Республики Армения о причастности ВС Турции к боевым действиям, развязанным Азербайджаном против Арцаха и Армении. Подчеркивается, что турецкие провокационные полеты осуществляются и вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях даже пересекая и нарушая воздушное пространство Армении.

“Утром 29 сентября один из истребителей F-16, принадлежащих ВВС Турецкой Республики, расформированных в аэропорту Гянджа в Азербайджане, сбил Су-25 ВВС Армении, выполнявший боевые задачи в воздушном пространстве Армении в районе Вардениса с целью отражения азербайджанских нападений на военные и гражданские объекты, находящиеся на территории Республики Армения. Погиб летчик Вооруженных сил Республики Армения майор Валерий Данелин.

Это уже не первая провокация ВВС Турции. С момента прибытия в Азербайджан турецкие военно-воздушные силы осуществляли провокационные полеты вдоль линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, а во время агрессии, развязанной Азербайджаном, фактически оказывали поддержку с воздуха атакующим вооруженным формированиям азербайджанской армии. Следует отметить, что турецкие провокационные полеты также осуществляются и вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении. 27 сентября на том же участке армяно-азербайджанской границы турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района Армении. Военно-воздушные силы Турции находятся в Азербайджане со времени масштабных турецко-азербайджанских военных учений, проходивших с 29 июля по 13 августа, и не были выведены из Азербайджана.

Эти провокационные действия турецких ВС ставят под серьезную угрозу региональную безопасность и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий.

Международное сообщество призвало внерегиональные силы воздерживаться от шагов по разжиганию конфликта, и Турция должна прислушаться к этим призывам.

Мы со всей строгостью осуждаем провокационные действия Турции и требуем немедленного вывода турецких вооруженных сил, включая и ВВС из зоны конфликта”, - говорится в заявлении МИД Армении.