 Раненых солдат перевозят на двух санитарных вертолетах и машинах скорой помощи

Два вертолета скорой помощи и машины скорой помощи с сотнями медиков выполняют задачу по транспортировке раненых. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Instagram написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Два вертолета скорой помощи и несколько десятков машин скорой помощи со своими 100 отважными медработниками с честью выполняют задачу по транспортировке наших раненых солдат”, - записал Торосян, поблагодарив своих коллег за такую самоотдачу и самоотверженный труд.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибло 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера.