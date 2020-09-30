В Армении подтверждено 458 случаев COVID-19, выздоровели 152 человека

По состоянию на 11:00 30 сентября в Армении всего подтверждено 50 359 случаев COVID-19, 44 001 из которых выздоровели. Есть 959 смертельных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 102 пациента. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего было проведено 292 193 теста.

За последние сутки проведено 3 146 тестов, подтверждено 485 новых случаев COVID-19, выздоровели 184 человека.

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончался мужчина 77 лет. Он имел сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 297.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.