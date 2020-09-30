Турецкая сторона искажает факты: депутат коснулся своего призыва к езидам

Доказательства причастности Турции к развязанной Азербайджаном агрессии становятся неоспоримыми. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил член фракции “Мой шаг” Национального собрания Армении Рустам Бакоян.

“На этом фоне турецкая сторона пытается распространить дезинформацию, якобы я обращался к курдам. Подчеркну, что мой призыв касался исключительно езидов, более того, в интервью курдскому телеканалу “Rudaw” я подчеркнул, что необходимо различать курдов и езидов. Однако во время передачи по ZOOM, когда ведущий задал вопрос, он использовал термин “курдские езиды”, на что я ответил, что речь идет о братском народе Армении, о езидах. Я бы посоветовал турецкой стороне не прибегать к манипуляциям, для того, чтобы скрыть свою причастность. Мои слова более чем понятны. Я еще раз подтверждаю, что мы, живущие в Армении езиды, поддерживаем наших армянских братьев в этой борьбе за право на жизнь”, - отметил Рустам Бакоян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибло 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера.