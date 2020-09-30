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Азербайджанская сторона продолжает обстреливать гражданские населенные пункты

Азербайджанская сторона продолжает обстреливать гражданские населенные пункты

Вооруженные силы Азербайджана продолжают наносить удары по гражданским населенным пунктам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“На данный момент серьезных проблем с инфраструктурой нет, экономика продолжает нормально развиваться. В основном проблемы возникают в районах, находящихся под обстрелом противника. Эти проблемы решаются немедленно, и работа всей инфраструктуры восстанавливается”, - сказал Ваграм Погосян.

Лилит Демурян


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