Азербайджанская сторона продолжает обстреливать гражданские населенные пункты

Вооруженные силы Азербайджана продолжают наносить удары по гражданским населенным пунктам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“На данный момент серьезных проблем с инфраструктурой нет, экономика продолжает нормально развиваться. В основном проблемы возникают в районах, находящихся под обстрелом противника. Эти проблемы решаются немедленно, и работа всей инфраструктуры восстанавливается”, - сказал Ваграм Погосян.

Лилит Демурян