Противник несет большие потери в живой силе и военной технике: пресс-секретарь президента Арцаха

Напряженные бои продолжаются на всей линии соприкосновения, особенно на северо-северо-восточном направлении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Армия обороны способна интенсивно останавливать все наступательные операции, проводимые армией противника при поддержке вооруженных сил Турции. Прошлой ночью все их наступательные операции провалились. На данный момент противник несет очень большие потери в живой силе и военной технике”, - сказал Погосян.

По уточненной информации, в результате развязанных Азербайджаном действий в направлении Арцаха, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера.

Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Арцахе погибло 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина.

Лилит Демурян