МЧС Армении доставляет гуманитарную помощь в Арцах

Для отправки в Арцах жители Еревана собрали ящики с разным содержанием. Как передает Арменпресс, МЧС Республики Армения сообщило, что они Министерством по чрезвычайным ситуациям Арцаха будут переданы муниципальным администрациям административных районов. МЧС является уполномоченным органом, координирующим осуществление мероприятий гуманитарного реагирования.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна создана рабочая группа. Поступившая помощь сортируется и группируется, после чего соответствующие подразделения передают груз нашим соотечественникам в Арцахе. Координатор работ гуманитарного реагирования МЧС, заместитель директора СС МЧС, полковник СС Армен Григорян лично доставит груз.

“Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает просить и призывать народ Республики Арцах, желающих оказать гуманитарную помощь, действовать скоординированно, быть на связи с местными администрациями, а последние с МЧС, чтобы процесс был целевым и адресным”, - говорится в сообщении МЧС.