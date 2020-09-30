Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь

Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС, после закрытого обсуждения в Совете безопасности ООН об этом заявил председатель Совета безопасности, назначенный на сентябрь, постоянный представитель Нигера при ООН Абду Абари.

“Члены Совета безопасности ООН поддерживают призыв Генерального секретаря к немедленному прекращению боевых действий и ослаблению напряженности, а также призывают безотлагательно вернуться к переговорам”, - сказал он.

Он также не исключил возможности проведения встречи с представителями конфликтующих сторон. “При необходимости мы поговорим с послами Армения и Азербайджана, чтобы они смогли бы прийти к взаимопониманию”, - добавил Абари.