Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин посетил Общественный советом Армении

29 сентября Общественный совет Республики Армения принял чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина, которого сопровождал его новоназначенный советник Дмитрий Казмин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Общественного совета Армении, в своем вступительном слове председатель Общественного совета Степан Сафарян выразил послу благодарность за первый визит и за знакомство. Он обратился к тесному сотрудничеству с Общественной палатой РФ в период его пребывания на должности, итогом которого в ближайшем будущем будет и подписание готовящегося двустороннего меморандума.

Отметив значение периодического общения между различными общественными кругами двух стран, посол РФ Копыркин выразил уверенность, что с их стороны будут приложены все усилия для эффективного сотрудничества, направленного на углубление этих отношений. Он подчеркнул их важность в долгосрочном и стратегическом плане, поскольку двусторонние интересы общие, вне зависимости от многих обстоятельств. После краткого обсуждения нескольких вопросов, касающихся сотрудничества и взаимопомощи, стороны обменялись мнениями вокруг осложняющейся региональной ситуации и войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Сафарян сообщил послу Копыркину, что в Общественную палату Российской Федерации, как и в другие партнерские структуры от имени ОС Армении будут направлены письма, в которых российским коллегам подробно будет представлена ситуация и объективная информация.