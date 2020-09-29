Основатель группы «PMA Venture Capital», меценат Джордж Багумян пожертвовал 1 миллион долларов в фонд «Мой шаг». Как сообщает Арменпресс, об этом заявила супруга премьер-министра Армении Анна Акопян на своей странице в Facebook, отметив, что каждый цент будет потрачен на благо армянского народа.

«Если я скажу спасибо, это будет означать, что я ничего не сказала. Я просто хочу заверить, что все эти деньги будут потрачены единовременно (в зависимости от дальнейшего хода войны) или каждый цент в долгосрочном формате исключительно на благо нашего государства и народа. И я отвечаю за каждую потраченную копейку», - написала Акопян.

Супруга премьер-министра напомнила, что во время июльских боев меценат перечислил 250 тысяч долларов солдатам. Те средства были направлены на реабилитационное лечение солдат.