Косачев назвал крайне опасной ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Сенатор Российской Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал крайне опасной ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха.

«Ситуация крайне опасная. В силу того, что каждая новая пуля, которая выпущена в этом конфликте, провоцирует на ответные действия. И возникает замкнутый круг. Именно поэтому, и мы всегда говорили, и нам подтверждали это и в Ереване, и в Баку, что нужно как-то решать этот конфликт любым способом кроме военного», - как сообщает Арменпресс, сказал парламентарий в интервью «Вместе-РФ».

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам, с тем, что у этого конфликта нету военного решения, соглашается и армянская, и азербайджанская сторона.

Он заявил, что чем дольше будет продолжаться обмен силовыми ударами, тем меньше пространства будет оставаться для того, чтобы сесть за стол переговоров.

Кроме того, парламентарий особо отметил роль внешних игроков, подчеркнув при этом, что они не должны пытаться «развернуть этот конфликт в каких-то собственных интересах».