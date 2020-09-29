С начала боев уничтожено 790 военнослужащих врага

В ходе широкомасштабной военной операции, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона уничтожила 790 солдат противника, 180 из которых находились в направлении Карвачарского района Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 29 сентября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В течение дня боевые действия продолжались на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Бои на севере и юге были особенно ярыми. Армянская сторона добилась значительных успехов, поразив в течение дня бронетехнику, БПЛА и живую силу противника. С начала боевых действий убито 790 азербайджанских военнослужащих, из них 180 в направлении Карвачара. Потери азербайджанской стороны: 1900 раненых, уничтожены 137 танков и бронетехники, 72 БПЛА, 7 вертолетов и 1 самолет», - сказал Ованнисян.

Он добавил, что сейчас ведутся боевые действия, армянская сторона четко выполняет свою военную задачу.