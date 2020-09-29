Постоянный совет ОБСЕ подтвердил важность немедленного прекращения огня

В Вене в контексте председательства Албании в ОБСЕ в 2020 году состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное развитию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт организации, на встрече присутствовали представители 57 государств-участников ОБСЕ.

Открывая встречу, председатель Постоянного совета посол Игли Хасани подтвердил обеспокоенность Председательства продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на месте. Обеспокоенный ростом числа жертв, он повторил призыв председательства ОБСЕ к немедленной деэскалации и выразил соболезнования семьям и близким погибших и раненых.

На брифинге Постоянного совета, личный представитель действующего председателя посол Анджей Каспршик сказал, что он получает информацию непосредственно с места действий и от местных собеседников на самом высоком уровне. Посол Каспршик сказал, что находится в постоянном со сторонами, и отметил, что его команда готова возобновить мониторинг на местах, как только ситуация позволит этого.

Представители стран-сопредседателей Минской группы - Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - повторили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого урегулирования конфликта.

Албанское председательство в ОБСЕ подтвердило важность решения конфликта путем переговоров и свою поддержку работе сопредседателей Минской группы и посла Каспршика в их усилиях по стабилизации ситуации на местах.