Городские власти Степанакерта не принимали решения об эвакуации населения
В ответ на распространенную дезинформацию мэрия Степанакерта официально заявляет, что городские власти Степанакерта не принимали решения об эвакуации населения. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
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