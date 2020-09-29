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Городские власти Степанакерта не принимали решения об эвакуации населения

Городские власти Степанакерта не принимали решения об эвакуации населения

В ответ на распространенную дезинформацию мэрия Степанакерта официально заявляет, что городские власти Степанакерта не принимали решения об эвакуации населения. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.


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