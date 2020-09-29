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АО вернула некоторые боевые позиции: заместитель командующего Армией обороны

АО вернула некоторые боевые позиции: заместитель командующего Армией обороны

Захватнические намерения Азербайджана провалились. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции сказал заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саркисян.

«Подразделения Армии обороны достигли значительных успехов на разных направлениях фронта, вернув ранее утраченные некоторые позиции. В основном в северном и южном направлениях. В течение дня и ночи велись интенсивные боевые действия на всех направлениях», - сказал Саркисян.

По его словам, особенно напряженными были северное и южное направления. «Не смирившись с неудачами предыдущих дней, враг сегодня использовал весь свой арсенал. В течение ночи и дня противник использовал авиацию, вертолеты, самолеты, БПЛА, тяжелую артиллерию, все имеющееся в арсенале ракетное и артиллерийское вооружение, но и на этот раз, потерпев неудачу, вернулся на свои прежние позиции и попытался там укрепиться», - сказал Саркисян.

По словам заместителя командующего Армией обороны, враг интенсивно атаковал направления, на которых ранее имел успехи.

«Армия обороны нанесла решительный контрудар врагу, препятствуя его продвижению на всех направлениях», - заключил Саркисян.


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