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В ходе боев враг потерял более 500 военнослужащих

В ходе боев враг потерял более 500 военнослужащих

На сегодняшний день число уничтоженных азербайджанских военнослужащих составляет более 500. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции сказал заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саркисян.

По его словам, только сегодня враг потерял 17 танков, 4 бронетранспортера, 3 единицы инженерной техники, 13 БПЛА.


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