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Байден призвал Трампа потребовать от Турции держаться подальше от карабахского конфликта

Байден призвал Трампа потребовать от Турции держаться подальше от карабахского конфликта

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал администрацию действующего президента Дональда Трампа потребовать от Турции держаться подальше от нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Байден написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Учитывая, что число погибших в Нагорном Карабахе стремительно растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Он (Трамп - ред.) должен потребовать от других, таких как Турция, держалться подальше от этого конфликта», - написал Байден.


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