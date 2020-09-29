Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Подвиг старшины позиции "Оваз 1" должны войти в учебники истории армянского народа: Ованнисян

Подвиг старшины позиции "Оваз 1" должны войти в учебники истории армянского народа: Ованнисян

Подвиг и грамотные действия старшины позиции "Оваз 1" должны войти в учебники истории армянского народа. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook представитель МО Армении Арцрун Ованнисян. 

Он отметил, что сообщит подробности после войны. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации