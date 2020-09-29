Подвиг и грамотные действия старшины позиции "Оваз 1" должны войти в учебники истории армянского народа. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что сообщит подробности после войны.