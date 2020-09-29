Россия продолжит посреднические усилия по Карабаху в Минской группе ОБСЕ: Лукашевич

Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжит посреднические усилия по поиску решения проблемы Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Во вторник постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание из-за эскалации в Нагорном Карабахе.

"Россия в качестве участника "тройки" сопредседателей Минской группы в тесном взаимодействии с США и Францией будет продолжать посреднические усилия по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорнокарабахской проблемы", - сказал Лукашевич на заседании.

По его словам, результативность посреднической помощи "тройки" сопредседателей Минской группы зависит, прежде всего, от самих сторон конфликта, от наличия у них политической воли, необходимой для достижения урегулирования нагорно-карабахского конфликта за столом переговоров.