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Эта война закончится полным уничтожением азербайджанской армии: спикер НС Армении

Эта война закончится полным уничтожением азербайджанской армии: спикер НС Армении

Эта война закончится полным уничтожением азербайджанской армии или хотя бы всего ее ударного потенциала, и на его восстановление у этой страны уйдет несколько десятилетий. Как сообщает Арменпресс, об этом написал спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян на своей странице в Facebook.

«И это не запись пропагандистского или вдохновляющего значения», - отметил он.


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