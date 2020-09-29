Эта война закончится полным уничтожением азербайджанской армии: спикер НС Армении

Эта война закончится полным уничтожением азербайджанской армии или хотя бы всего ее ударного потенциала, и на его восстановление у этой страны уйдет несколько десятилетий. Как сообщает Арменпресс, об этом написал спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян на своей странице в Facebook.

«И это не запись пропагандистского или вдохновляющего значения», - отметил он.