ВС Азербайджана используют население своей страны в качестве живого щита: ВИДЕО

ВС Азербайджана дислоцируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А в населенных пунктах, близ домов, и оттуда ведут огонь. Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео и написала:

«На кадрах видно, как ВС Азербайджана дислоцируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А в населенных пунктах, близ домов, и оттуда ведут огонь. Таким образом они создают живой щит из мирного населения».