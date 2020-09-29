ВС Азербайджана используют население своей страны в качестве живого щита: ВИДЕО
19:54, 29 Сентябрь, 2020
ВС Азербайджана дислоцируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А в населенных пунктах, близ домов, и оттуда ведут огонь. Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео и написала:
«На кадрах видно, как ВС Азербайджана дислоцируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А в населенных пунктах, близ домов, и оттуда ведут огонь. Таким образом они создают живой щит из мирного населения».
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