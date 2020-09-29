МО опубликовало видео операции по уничтожению сразу целого вражеского подразделения

Армия обороны Республики Арцах продолжает уверенно уничтожать военнослужащих и боевую технику азербайджанской армии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МО Армении.

На кадрах безупречно выполненная операция по уничтожению сразу целого подразделения: