Регулируются технические вопросы перевозки медикаментов из РФ в Армению

Армяне и иностранцы из многих стран мира собрали гуманитарную помощь для поддержки Арцаха, в том числе медикаменты и медоборудование. Ведутся работы по решению технических проблем для их перевозки в Армению.

Армянская община России также выразила готовность оказать поддержку. Груз с медикаментами и оборудованием уже ожидает прибытия в Армению. Вопросы, связанные с транспортировкой медикаментов, решаются при поддержке государства. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила представитель министерства здравоохранения Армении Вардуи Григорян.

«Диаспора во всем мире очень обеспокоена ситуацией и оказывает большую поддержку Армении и Арцаху. У нас очень тесное сотрудничество со всеми, у нас есть предложения и по лекарствам, и по предметам медицинского назначения и оборудованию. В ближайшее время мы ожидаем от армянской общины России партию лекарств и медицинских оборудований», - сказала Григорян, добавив, что это сотрудничество очень важно.

Она подчеркнула, что помощь очень важна, но важно также то, как все это осуществляется. «В плане лекарств есть правила соблюдения температурного режима. Необходимо учитывать также погодные условия», - сказала она, поблагодарив за поддержку.

Коснувшись вопроса, есть ли проблемы с доставкой собранных медикаментов и предметов медицинского назначения в Армению, она отметила, что в настоящее время организационно-техническими вопросами транспортировки занимается правительство.