Трое объявленных ранее погибшими военнослужащих живы: АО Арцаха

В Минобороны Арцаха уточнили данные убитых военнослужащих и отметили, что трое из ранее объявленных убитыми военнослужащих живы и продолжают выполнять боевую задачу.

Как сообщает Арменпресс, в послании Армии обороны говорится:

«Еще раз извиняясь перед родственниками наших военнослужащих, сообщаем, что военнослужащие Акоп Заргарян, Сосик Казарян, Ашот Карамян живы и продолжают выполнять свои служебные обязанности».