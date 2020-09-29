Трое объявленных ранее погибшими военнослужащих живы: АО Арцаха
18:43, 29 Сентябрь, 2020
В Минобороны Арцаха уточнили данные убитых военнослужащих и отметили, что трое из ранее объявленных убитыми военнослужащих живы и продолжают выполнять боевую задачу.
Как сообщает Арменпресс, в послании Армии обороны говорится:
«Еще раз извиняясь перед родственниками наших военнослужащих, сообщаем, что военнослужащие Акоп Заргарян, Сосик Казарян, Ашот Карамян живы и продолжают выполнять свои служебные обязанности».
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