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Турецкий истребитель F-16 сбил СУ-25 ВВС Армении

Турецкий истребитель F-16 сбил СУ-25 ВВС Армении

Истребители F-16 ВВС Турецкой Республики вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджана 29 сентября в 10:30,  и прикрывали действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook отметила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян .

«В этот период собственная авиация выполняла задачи боевого обеспечения частей ПВО ВС Армении.

В ходе противовоздушной борьбы многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 сбил в воздушном пространстве Республики Армения Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб.

Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным объективного контроля находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров», - написала Степанян.


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