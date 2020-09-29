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Противник за последние три часа потерял еще 12 танков

Противник за последние три часа потерял еще 12 танков

Боевые действия 29 сентября продолжаются на всем протяжении арцахско-азербайджанской границы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявило Минобороны Республики Арцах.

«На всем протяжении арцахского фронта продолжаются интенсивные боевые действия. Противник с привлечением бронетанковых частей наносил удары в северном и северо-восточном направлениях. Подразделения Армии обороны успешно сражаются, нанося сильные удары атакующим частям противника. За последние три часа противник потерял 12 танков. Количество других потерь противника уточняется», - говорится в сообщении.


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