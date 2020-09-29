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Мир не имеет альтернативы: президент Сербии призвал к мирному разрешению кризиса

Мир не имеет альтернативы: президент Сербии призвал к мирному разрешению кризиса

Президент Сербии Александар Вучич призвал Армению и Азербайджан к мирному разрешению кризиса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам во время осмотра строительства торгового центра "Галерея Белград" в комплексе "Белград на воде".

«Мы желаем мира, это для нас два братских и дружественных народа. Мы желаем им как можно скорее остановить все это. Звучит как формальность, что мир не имеет альтернативы, но поверьте, мир важнее всего. Мы верим, что наши братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь этого», - заявил Вучич.


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