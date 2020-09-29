Новый рекорд падения турецкой лиры

Турецкая лира продолжает падать. Национальная валюта Турции повторяет зафиксированный вчера исторический антирекорд и фиксирует очередной показатель падения.

Как передает «Арменпресс», сегодня курс одного американского доллара уже составляет 7.83 турецких лир, что почти на полпроцента превышает падение предыдущего дня, которое стало причиной заголовков мировых СМИ.

Падение турецкой лиры аналитики объясняют открытым вовлечением Анкары в военные действия, развязанные Азербайджаном в Арцахе.